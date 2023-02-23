بكين: أمريكا تضخم التهديد النووي الصيني

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وأكد ردا على سؤال حول تقارير أوردتها وسائل إعلام أمريكية ويابانية حول طموحات الصين النووية، «إن الصين تنتهج استراتيجية نووية للدفاع عن النفس، وتتبع دائما سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء».
وقال تان «إن الصين تدعو الأطراف المعنية إلى وقف التضخيم الذي لا أساس له والحد من الدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في سياسة الأمن القومي».
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