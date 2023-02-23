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بكين: أمريكا تضخم التهديد النووي الصيني

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كافي «إن أمريكا تضخم مرارا وتكرارا ما يسمى بـ «التهديد النووي الصيني» فقط لإيجاد ذريعة لتوسيع ترسانتها النووية والحفاظ على هيمنتها العسكرية».

وأكد ردا على سؤال حول تقارير أوردتها وسائل إعلام أمريكية ويابانية حول طموحات الصين النووية، «إن الصين تنتهج استراتيجية نووية للدفاع عن النفس، وتتبع دائما سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء».

وقال تان «إن الصين تدعو الأطراف المعنية إلى وقف التضخيم الذي لا أساس له والحد من الدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في سياسة الأمن القومي».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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