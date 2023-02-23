شكرا لقرائتكم خبر بكين: أمريكا تضخم التهديد النووي الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كافي «إن أمريكا تضخم مرارا وتكرارا ما يسمى بـ «التهديد النووي الصيني» فقط لإيجاد ذريعة لتوسيع ترسانتها النووية والحفاظ على هيمنتها العسكرية».

وأكد ردا على سؤال حول تقارير أوردتها وسائل إعلام أمريكية ويابانية حول طموحات الصين النووية، «إن الصين تنتهج استراتيجية نووية للدفاع عن النفس، وتتبع دائما سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء».

وقال تان «إن الصين تدعو الأطراف المعنية إلى وقف التضخيم الذي لا أساس له والحد من الدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في سياسة الأمن القومي».