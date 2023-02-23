المملكة تطلع على احتياجات الصومال الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الاحتياجات الصحية الملحة للصومال، خلال لقاء المشرف المستشار بالديوان الملكي المشرف على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، وزير الصحة الصومالي الدكتور علي حاج آدم أبوبكر. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وجهود دعم القطاع الصحي في الصومال، وأعرب أبوبكر عن تقديره الواسع للمساعدات السعودية المقدمة لبلاده، خاصة في الجانب الصحي، ونوه بالجهود السعودية الإنسانية المبذولة خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني، في نجدة المتضررين في شتى أنحاء العالم.

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