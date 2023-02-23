شكرا لقرائتكم خبر المغرب يساند مصر في قضية سد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة أمس، دعم بلاده لأمن مصر المائي، وحقوقها في مواردها المائية، ومطالبها المشروعة في سد النهضة، معربا عن اهتمام بلاده بالتعاون والتنسيق مع مصر في إطار الاتحاد الأفريقي.

وأعرب خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن تقديره واعتزازه بما تشهده مصر من تطور ونهضة في شتى مناحى الحياة، وما تؤكده كل الشواهد على اضطلاع مصر بدورها الريادي في العالم العربي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء دور التعاون البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات التشريعية بين مصر والمغرب، ولا سيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والمغربي، والتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة بشكل عام.

وسلط الوزير الضوء على أهم التحديات التي تواجه المنطقة، مبرزا أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة، باعتبارها صمام أمانها واستقرارها وحماية مقدرات شعبها، وأشار إلى عمق وخصوصية العلاقات المصرية المغربية، مبرزا أهمية مواصلة توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين.