العراق يشيد بالدعم الأسترالي ضد داعش

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وأشاد خلال استقباله أمس المبعوث الأسترالي نيك وورنر، بدور «أستراليا ومساندتها العراق في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية».
ونقل وورنر تحيات رئيس الحكومة الأسترالية إلى رئيس الحكومة العراقية، ورغبة بلاده في مد جسور التعاون مع العراق في مختلف المجالات، بما يعزز مصالح البلدين في التنمية والازدهار.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مجالات عدة.
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