شكرا لقرائتكم خبر لبنانيون للحكومة: لا تؤدبوا من تجرأ على الفاسدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد لبنان وقفة احتجاجية تضامنية أمس مع المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، رفضا للتدخلات السياسية في القضاء.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مؤيدة كتب على بعضها «لا لتدخل السياسة في القضاء»، و«مع استقلالية القضاء» و«لا لتأديب من تجرأ وواجه الفاسدين»، وغيرها.

وأكدت المحامية باسكال وكيلة القاضية، في كلمة أمام المشاركين في الوقفة، استمرار القاضية في عملها وتأدية مهامها في قضية المودعين والمصارف ومكافحة تبييض الأموال»، وتابعت «إن القرار الذي اتخذ في حقها غير قانوني، ولا يسري على عمل الرئيسة ولا يوقفه»، ورأت أنه «يشكل تعديا سافرا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عمل السلطة القضائية، ويشكل خرقا لمبدأ فصل السلطات، والقرار لا يجوز أن تتقيد به الضابطة العدلية، ولا يجوز أن تتقيد به قوى الأمن».

وتجري القاضية عون تحقيقا مع بعض المصارف في لبنان، لكن وكلاء بعض هذه المصارف كانوا تقدموا بطلبات رد ضد القاضية عون، ورفضت الأخيرة تبلغ طلبات الرد.

وطلب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أمس الأول، من قوى الأمن الداخلي والأمن العام الالتزام بكتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعدم تنفيذ أي قرار صادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، لحين البت في طلبات الرد بحقها.

واعتبر «نادي قضاة لبنان» في بيان، أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية لم يتورعا عن الطلب من القوى الأمنية عدم تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، لأسباب متصلة بعملها كقاضٍ، معتبرا أن «تصويب الأفعال المشكو منها والمحاسبة، يعودان للمراجع القضائية المختصة».

ورأى أن «هذا التدخّل السافر يشكّل خطيئة كبرى وسابقة خطيرة، تجافي أبسط المبادئ القانونية، وينبغي الرجوع عنها فورا من دون إبطاء».