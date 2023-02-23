شكرا لقرائتكم خبر 350 حكم إعدام حوثيا للسياسيين والنشطاء باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء حكما بإعدام مواطن وسجن امرأة، بتهم وصفها حقوقيون بالملفقة.

وقضت المحكمة بإعدام المختطف محمد البشاري، وحبس المختطفة حنان حسن المنتصر مدة 12 عاما بتهمة ما تسميه التخابر مع التحالف، وهي التهمة ذاتها التي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها، حسب تقارير حقوقية.

وقال المحامي عبد المجيد صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة دانت موكلته بكل التهم المنسوبة إليها في قرار الاتهام، وعاقبتها بالسجن 12 عاما، وأشار إلى أن المحكمة اعتمدت في منطوق الحكم على مزعوم أقوال الحوثيين المنسوبة إليها بالتعاون مع «التحالف»، مضيفا بأن المحكمة أصدرت حكما آخر يقضي بإعدام «محمد البشاري» بعد إدانته بالتهمة ذاتها.

ولفت إلى أنه تم اعتقال حنان المنتصر، البالغة من العمر 47 عاماً، في 3 يوليو 2019، وبالتالي فإنها قضت من فترة العقوبة حتى يومنا هذا 3 سنوات و7 أشهر و19 يوما، والمتبقي من فترة العقوبة هو 8 سنوات و5 أشهر تقريبا، أي أنها ستمكث في السجن حتى بلوغ عمرها 55 عاما، رغم أنها كانت تعول قبل اعتقالها 5 أولاد (ذكور وإناث)، أحد الذكور معاق، إضافة إلى والدتها.

وأكد أن «كل ذلك من أجل تهمة سياسية ملفقة، لم يلتفت القاضي في حكمه إلى الدفوع المقدمة من محاميها، واعتمد على مزعوم الأقوال المنسوبة إليها من الأجهزة الأمنية ممثلة بمكافحة الإرهاب، والتي تقول المعتقلة إنها وقعت على أوراق لا تعلم ما فيها، وكانت مغطاة على عينيها، فضلا عما تعرضت له من ضرب وتعذيب».

وأشار إلى أنها «ظلت محتجزة لدى مكافحة الإرهاب (التابع للحوثيين) لأكثر من سنتين، بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية الموقع عليها اليمن».

وكان مرصد حقوقي دولي، كشف عن إصدار ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أكثر من 300 حكم بالإعدام بحق كثير من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.

أحكام إعدام حوثية







350 حكما



300 ضد معارضين



11 نفذت على إعلاميين



مشاهدات يمنية