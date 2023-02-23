شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بتقرير مفصل حول تكلفة منظومة القمامة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، طلبا إحاطة تقدم بهما خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، فى حضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظة القليوبية.

الطلب الأول: معاناة المواطنين من نقل سوق الأحد بشبرا الخيمة إلى منطقة أم بيومي وسط الكتلة السكنية، حيث أدى ذلك إلى معاناة أهالي المنطقة وكافة الشوارع المحيطة، وكان من الأدعى إنشاء باكيات منظمة أسفل محور الفريق محمد العصار بدلاً من الانتشار العشوائي للباعة بالسوق وتأثير ذلك على حركة سير المواطنين والسيارات نتيجة التكدس وعدم تمكن أتوبيسات النقل العام من دخول المنطقة يوم الأحد.

وطلب الإحاطة الثاني: عدم تطبيق منظومة النظافة الجديدة بهدف التخلص من القمامة بمحافظة القليوبية وخاصة مدينة شبرا الخيمة حي (غرب – شرق) حيث يعاني المواطنين بهما من انتشار القمامة، وعدم التخلص منها بشكل علمي، وذلك بالرغم من استمرار الحملات لرفع القمامة من بؤر تجمعاتها.

واستعرض النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب إحاطة بشأن تأخر تطبيق منظومة النظافة وتدوير المخلفات بمحافظة القليوبية بالرغم من قيام الدولة باعتماد المخصصات المالية اللازمة في هذا الشأن لصالح المحافظات، وقيام المحافظة بعقد جلسات واجتماعات متعددة بهدف معالجة تلك الأزمة إلا أنها لم تحقق الغرض من انعقادها حتى الآن وقد أصبحت تلك الأزمة تشكل خطورة داهمة على صحة وحياة المواطنين.

وعلق اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه تم تعيين خدمة ثابتة لمنع انتشار البائعين، وذلك فيما يخص طلب الإحاطة الأول، وسيتم مزيد من التركيز لعدم انتشارهم فى الكتلة السكنية.

وطالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وضع حلول جذرية للسوق بشكل حضارى، قائلا: "لا مانع من الحل المؤقت بشأن عدم تمددهم ولكن نريد حل دائم".

وقال النائب محمد عبد العزيز ، مقدم طلب الإحاطة، إن الفكرة تكمن فى تمدد هؤلاء الباعة فى المنطقة مما يؤثر على حركة المواطنين بشكل لافت للنظر، خاصة وأن النقل كان قرارا جيدا حيث كانت الفكرة قائمة على نقل السوق من الكتلة السكنية لأسفل محور ولكن لا يوجد التزام بالمكان المخصص لهم ويتمدد السوق فى شارع أحمد عرابي، مشددا على ضرورة متابعة التنفيذ حتى لا يتم إهدار الموارد.

وقال المحافظ، إنه سيتم عمل السور ونقطة ثابتة لضمان عدم التمدد.

وعلق محمد صحصاح، رئيس حى غرب بشبرا الخيمة، إن السوق كان فى منطقة غير مهيأة وتم التوافق على نقله فى مكان آخر، ولكن بسبب سلوكيات بعض الباعة حدث تمدد بعض الشئ.

واقترح المحافظ، تحديد مكان لضمان عدم الخروج منه حتى لا يكون هناك تمدد، متابعا: "بتابع ملف النظافة بنفسى، والمحافظة تقوم بجهود فى هذا الملف، وأن هناك تحسن فى المنظومة".

وقال السجينى، :" عايز أشوف القليوبية زى شرم الشيخ".

وقال الدكتور أشرف رضوان، ممثل وزارة المالية، إنه وفقا لدراسة فإن تكلفة منظومة القمامة على مستوى الجمهورية ستكلف الخزانة العامة للدولة 26 مليار جنيه.

وانتقد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذا الرقم، قائلا: "سبق وأن كان هناك دراسة حالة مناقشة قانون المخلفات مختلفة تماما، ومن ثم على الوزارات المعنية المختلفة الجلوس مع بعضها البعض للوقوف على حقيقة هذه الأرقام، خاصة أن التفاوت فى الأرقام يعنى أن هناك خلل فى جزء محدد يستوجب الوقوف عليه، وموافاة اللجنة بتقرير مفصل وشامل خلال 15 يومًا، وبيان تفصيلي عن كافة الأنشطة فى جميع المحافظات.