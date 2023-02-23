شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من إدارة الريدز بعد سقوط ليفربول المدوي أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مسئولي ليفربول الإنجليزي، يثقون فى موقف المدرب الألماني يورجن كلوب، كما أنه لا يوجد نية لرحيله عن صفوف الفريق فى المرحلة القادمة، بغض النظر عما ستسفر عنه مواجهة الإياب بين الريدز وريال مدريد.

وكان نادي ليفربول قد تلقي هزيمة مدوية أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي، فى معقله بالآنفيلد بنتيجة 5/2، ليقترب الفريق الإنجليزي من توديع دوري الأبطال، بعد أن أصبح فى مهمة شبه مستحيلة فى مباراة الإياب والتى ستقام فى السنتياجو برنابيو.

ويري مسئولي ليفربول أن ما حدث نتاج طبيعي لموسم ليفربول السيئ على النطاق المحلي، كما أن الفريق يعاني من بعض الأزمات الواضحة منذ بداية الموسم الحالي، مما يجعل رحيل كلوب من عدمه ليس المخرجا الأساسيا لإستفاقة الفريق.



مجزرة متوقعة فى ليفربول بالصيف

وأوضحت بعض التقارير أن هناك مجزرة ستتم فى نهاية الموسم الجاري، سينتج عنها رحيل عددا كبيرا من لاعبي ليفربول، ومن ثم سيظل مشروع كلوب قائما كما هو، مع تغيير بعض الوجوه والنظر إلى ما ستسفر عنه نتائج الفريق فى الموسم المقبل.



كلوب والفرصة الأخيرة مع ليفربول

وأكدت بعض المصادر أنه على الرغم من الدعم الكامل، الذي يلقاه كلوب من ليفربول فى الفترة الحالية، إلا أنه قد يواجه خطر الإقالة فى بداية الموسم المقبل، إذا ما استمر الفريق فى الظهور بهذا الشكل السيئ الذي ظهر عليه فى الموسم الحالي.