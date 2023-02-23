انت الان تتابع خبر نائب: مجالس المحافظات حلقة فساد وابتزاز.. "سانت ليغو" سيخلق تشتتاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نوري، في حديث لبرنامج علناً الذي تبثه فضائية السومرية، إن "إعادة مجالس المحافظات هي حلقة مفرغة وحلقة للفساد وابتزاز للمحافظين بشكل علني، لكن لها إيجابية واحدة وهي السيطرة على المحافظين".

ورأى، أن "انتخابات مجالس المحافظات لن تجري هذا العام؛ لعدم وجود استعدادات سياسية مثل إعادة ضبط الأوراق وتصدير الشخوص".



وتابع نوري، أنه "لحد الان ما يدور داخل البرلمان هو اعتماد قانون الدائرة الواحدة سانت ليغو 1.9"، معتبراً هذا القانون "محاولة لإقصاء المستقلين كما انه سيخلق تشتتاً كبيراً".

وبين، أن "التيار الصدري سيحظى بنسب فوز عالية حال المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات؛ بسبب قاعدته الجماهيرية العريضة".