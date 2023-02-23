انت الان تتابع خبر عام على الحرب مع روسيا.. زيلينسكي: اوكرانيا ستنتصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي، :"لم ننكسر، تخطينا الكثير من المحن وسوف ننتصر، سنحاسب جميع الذين جلبوا هذا الشر، هذه الحرب إلى أرضنا، كل هذا الرعب والقتل والتعذيب والنهب".

وأضاف أن "روسيا اختارت "طريق المجرم، طريق الإرهابي، طريق الجلاد، طريق الناهب" بشنها هذه الحرب"، مشددا على أن "هذا الخيار الذي أتى على مستوى الدولة" يتطلب مسؤولية على مستوى الدولة على الإرهاب المرتكب".



وخلال مؤتمر صحفي له ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في كييف قال زيلينسكي إن "بلاده تسعى إلى تحقيق السلام ومحاسبة روسيا وفق مواثيق الأمم المتحدة".

وتابع أن "قادة العالم زاروا كييف ورأوا حجم الدمار الذي خلفته روسيا".

من جانبه أعرب رئيس وزراء إسبانيا عن دعم بلاده الكامل لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

