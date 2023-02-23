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النزاهة تعلن ضبط مدير في ضريبة ديالى متلبساً بالاختلاس

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ الخليج 365، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب - فرع ديالى، وضبط المُتَّهم مدير شعبة العقار في الهيئة بالجرم المشهود؛ أثناء إقدامه على التلاعب في معاملات التحاسب الضريبيِّ.

وأضافت الدائرة، أنَّ "المُتَّهم قام بإدخال المعاملات في سجلاتٍ وهميَّةٍ والاستيلاء على الأموال الناتجة عنها لحسابه الشخصي، بدلاً من إيداعها في خزينة الدولة، لافتةً إلى استلامه مبالغ ماليَّة من أصحاب الشركات ومحطات الوقود الأهليَّة ومعامل الطابوق في المُحافظة".

وتابعت، أنَّه "تمَّ ضبط السجلات الوهــميَّة وقوائم الحسابات غير القانونيَّة كافـة، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفه وفق احكام المادة(٣٣١) من قانون العقوبات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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