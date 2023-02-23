انت الان تتابع خبر النزاهة تعلن ضبط مدير في ضريبة ديالى متلبساً بالاختلاس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ الخليج 365، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب - فرع ديالى، وضبط المُتَّهم مدير شعبة العقار في الهيئة بالجرم المشهود؛ أثناء إقدامه على التلاعب في معاملات التحاسب الضريبيِّ.وأضافت الدائرة، أنَّ "المُتَّهم قام بإدخال المعاملات في سجلاتٍ وهميَّةٍ والاستيلاء على الأموال الناتجة عنها لحسابه الشخصي، بدلاً من إيداعها في خزينة الدولة، لافتةً إلى استلامه مبالغ ماليَّة من أصحاب الشركات ومحطات الوقود الأهليَّة ومعامل الطابوق في المُحافظة".

وتابعت، أنَّه "تمَّ ضبط السجلات الوهــميَّة وقوائم الحسابات غير القانونيَّة كافـة، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفه وفق احكام المادة(٣٣١) من قانون العقوبات".