انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة تخص اعتقال مسؤول عراقي في الإمارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دائرة الاسترداد في الهيئة أشارت إلى أن "الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في دولة الإمارات العربيَّة المتحدة ألقت القبض على المدان الهارب المدير العام الأسبق لدائرة صحة محافظة بابل، بناء على صدور نشرة دولية حمراء وإذاعة البحث الصادرة بحقه، وملفات الاسترداد التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المختصة؛ لوجود (7) قضايا جزائية متهم فيها".وأضافت الدائرة أنه سبق أن أصدرت المحاكم المختصة أحكاما غيابية بالحبس الشديد، بحق المتهم، أثناء توليه منصب المدير العام لدائرة صحة بابل، وإدارته لمستشفى الإمامين الكاظمين".

وأوضحت أن من جملة الدعاوى والملفات بحق المدان، قيامه "برفع فواتير صرف مستحقات الشركة الأردنية المنفذة لمشروع "الديلزة الدموية"، بأكثر من 6 ملايين دولار أمريكي، رغم تلكئها في تنفيذ فقرات العقد، وقيامه بالموافقة على شراء أجهزة (CRRT) دون طلب احتياج، خلافا لبنود العقد، فضلاً عن موافقته على شراء مادة الأوكسجين السائل من المعامل الأهلية بأسعار مغالى فيها، بالرغم من وجود عروض من قبل شركة حكومية للتجهيز بأسعار مناسبة".

وأشارت الدائرة إلى "تعاون السلطات المختصة في الإمارات مع وزارة الداخلية العراقية، في عملية إلقاء القبض"، ونوهت "بإلقاء القبض في وقت سابق من هذا الشهر على المدان الهارب المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI) في الأراضي الإماراتية، لإحداثها ضررا بالمال العام تجاوز مليارا و116 مليون دولار أمريكي، وأكثر من 90 مليار دينار عراقي".