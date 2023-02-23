انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة تخص اعتقال مسؤول عراقي في الإمارات والان مع التفاصيل
وأضافت الدائرة أنه سبق أن أصدرت المحاكم المختصة أحكاما غيابية بالحبس الشديد، بحق المتهم، أثناء توليه منصب المدير العام لدائرة صحة بابل، وإدارته لمستشفى الإمامين الكاظمين".
وأوضحت أن من جملة الدعاوى والملفات بحق المدان، قيامه "برفع فواتير صرف مستحقات الشركة الأردنية المنفذة لمشروع "الديلزة الدموية"، بأكثر من 6 ملايين دولار أمريكي، رغم تلكئها في تنفيذ فقرات العقد، وقيامه بالموافقة على شراء أجهزة (CRRT) دون طلب احتياج، خلافا لبنود العقد، فضلاً عن موافقته على شراء مادة الأوكسجين السائل من المعامل الأهلية بأسعار مغالى فيها، بالرغم من وجود عروض من قبل شركة حكومية للتجهيز بأسعار مناسبة".
وأشارت الدائرة إلى "تعاون السلطات المختصة في الإمارات مع وزارة الداخلية العراقية، في عملية إلقاء القبض"، ونوهت "بإلقاء القبض في وقت سابق من هذا الشهر على المدان الهارب المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI) في الأراضي الإماراتية، لإحداثها ضررا بالمال العام تجاوز مليارا و116 مليون دولار أمريكي، وأكثر من 90 مليار دينار عراقي".
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية أكدت، اليوم الخميس، أن جهودها في مُلاحقة ومتابعة استرداد المُدانين الهاربين تكلَّلت بإلقاء القبض على مديرٍ عامٍّ أسبق في وزارة الصحَّة في دولة الإمارات.