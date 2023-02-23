عودة فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى الرياض بعد نجاح مهمته في تركيا

عاد اليوم فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى المملكة من دولة تركيا بعد 11 يوماً قضاها بمشاركته في عمليات البحث عن المحتجزين وإخراج الضحايا على مدار 24 ساعة في غازي عنتاب وكهرمان مرعش وانطاكيا وهاتاي.
كما ساهم فريق البحث والإنقاذ السعودي في عمليات البحث بفريق يزيد عن 100 شخص، ولمدة تجاوزت 336 ساعة عمل متواصلة.
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