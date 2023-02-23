تركيا: هزة بقوة 5 درجات تضرب ولاية أنطاكيا قرب الحدود مع سوريا

أعلنت إدارة الكوارث التركية وقوع هزة بقوة 5 درجات ضربت أنطاكيا قرب الحدود مع سورية. يأتي ذلك فيمات قال إعلام لبناني إنسكان عدد من المناطق اللبنانية شعروا بهزة أرضية. كما أعلن الإعلام السوري عن وقوع هزة ارتدادية أيضا.



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