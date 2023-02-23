شكرا لقرائتكم خبر عن نجم السيتي يهدد بالرحيل إلى ريال مدريد بسبب هالاند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن مفاجأة مدوية، بشأن إنتقال المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى ريال مدريد فى نهاية الموسم الجاري، حيث يري اللاعب بأنه يستحق الكثير فى السيتي كونه حصل مع منتخب التانجو على كأس العالم فى نسخته الأخيرة.

ويعيش اللاعب فى حالة نفسية سيئة، خاصة أن جوارديولا يقوم بتمييز هالاند عليه، ويهمش دوره تماما مع الفريق، ومن ثم سيصبح من الصعب على اللاعب إقناعه بالإستمرار خلال الموسم المقبل، فى ظل تلك الظروف المحيطة.

وفى هذا الاطار، يري مسئولي ريال مدريد أن صفقة جوليان ستكون جيدة للغاية، حيث أن الفريق المدريدي ما زال فى مرحلة البحث عن مهاجم بديل للفرنسي المخضرم كريم بنزيما، فى الوقت الذي يحوم فيه الغموض حول صقثة فلاهوفيتش.



موقف صادم من السيتي بشأن اللاعب

وعلى الجانب الآخر، لا يمانع مسئولي السيتي رحيل ألفاريز عن الفريق سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، بعدما فشل جوارديولا بتوفير طريقة خاصة تضمن للثنائي هالاند وألفاريز التواجد فى تشكيلة الفريق الأساسية.

ومن ثم ستكون الأفضلية فى هذا السياق للمهاجم النرويجي هالاند، مما قد يسمح بخروج المهاجم فى نهاية الموسم الجاري، ويسهل من آجراءات رحيله إلى ريال مدريد، والذي من من المتوقع أن يتم الموافقة على بيعه.