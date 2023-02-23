شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم مناظرة حول دور صناديق الاستثمار بالمشروعات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الخميس، مناظرة سياسية حول "دور صناديق الاستثمار في المشروعات الاقتصادية"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

وتناقش المناظرة عددًا من المحاور، أبرزها مفهوم صناديق الاستثمار، وكيف يتم تأسيس صناديق الاستثمار، وكيف يتم تكوين رأس مال الصندوق، وما هي أشكال وأساليب تمويل الصندوق، وكيف تساهم صناديق الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة، وتساهم صناديق الاستثمار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تدير المناظرة النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، ويشارك فيها، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ هم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد نبيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، والكاتب الصحفي مصباح قطب القيادي بحزب التجمع.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية والمناظرات، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.