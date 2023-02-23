شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بتشكيل لجنة لزيارة مستشفى الأطفال التخصصي ببنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن توفير الاعتمادات المالية وإصدار تراخيص البناء اللازمة لتنفيذ أعمال التوسعات المطلوبة بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها محافظة القليوبية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات التي ترد إلى المستشفى من كافة أنحاء الجمهورية، حيث يتوفر داخل المستشفى وبجوارها مساحات تتسع لإنشاء مبنى أو أكثر.

وقال عمرو درويش:" المستشفى تقوم بعمليات نادرة، مطالبا بناء مبنى جديد كتوسعة فى المنطقة الشاغرة بالمستشفى لحسن استغلاله خاصة وأن المستشفى تخدم محافظات الجمهورية جميعها، مطالبا، بحث مسألة التوسع فى المستشفى خلال الفترة المقبلة".

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة للنزول والوقوف على أرض الطبيعة لبحث كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الأرض لتكون إضافة للمستشفى وخدمة المواطنين، وذلك بعد تعقيب ممثل وزارة الصحه بشأن أن الأرض محل النقاش، وأن المحافظة تستعد للدخول ضمن منظومة التأمين الطبي الشامل وهناك أكواد معلنة لبناء المنشآت الطبية والتى قد لا تنطبق هلى هذا المبنى ومن ثم يجب أن تكون هناك أراضي اضافية حال توسعة المستشفى.

وقررت النزول إلى أرض الواقع للوقوف على كيفية الاستفادة من هذه الأرض، وتوسعة المستشفى التى تخدم قطاع عريض من المحافظات هلى مستوى الجمهورية.