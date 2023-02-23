فلاديمير بوتين  روسيا تحارب حاليًا في أوكرانيا من أجل "أراضيها التاريخية".

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، أن روسيا تحارب حاليًا في أوكرانيا من أجل "أراضيها التاريخية".

وقال بوتين على منصّة أمام حشد ضم عشرات الآلاف من الروس، خلال مهرجان وطني كبير في ملعب لوجنيكي في موسكو: "اليوم، أخبرتني القيادة (العسكرية) أن معارك جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شعبنا".

وأثناء ظهوره لبضع دقائق فقط، أشاد الرئيس بالعسكريين الروس المنتشرين في أوكرانيا الذين "يقاتلون ببطولة وشجاعة وبسالة: نحن فخورون بهم".

وأضاف أن كل من يدعمون الجيش الروسي "هم أنفسهم مدافعون عن الوطن... عاملون طبيون وموظفون في قطاع الدفاع والنقل... أنتم جميعًا الذين جئتم اليوم لدعم مقاتلينا".

تأتي التصريحات قبل يومين من دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثاني، وسط مخاوف من توسع النزاع شرقي أوروبا.



ونظمت السلطات هذا المهرجان الوطني دعما للهجوم في أوكرانيا.

وفي درجة حرارة أدنى من 15 تحت الصفر، لوح مئات الحاضرين بالأعلام الروسية، فيما أذيعت على المنصّة أغان وطنية وكلمات لعسكريين يقاتلون على الجبهة الأوكرانية.

يأتي المهرجان المنظم تحت شعار "المجد للمدافعين عن الوطن"، عشية اليوم الذي يحمل الاسم نفسه وقبل يومين من الذكرى الأولى لهجوم روسيا على الدولة المجاورة لها.

وصعد أطفال من إقليم دونباس الأوكراني، ولا سيما من مدينة ماريوبول (جنوب شرق)، إلى المنصّة وعانقوا عسكريا روسيًا هتف أمام الحشد: "سننتصر".

وافتتح المغني الشهير غريغوري ليبس الحفل بأغنية وطنية تمجد روسيا، تزامنا مع عرض صور تمثال "الوطن الأم ينادي" الموجود في فولغوغراد (ستالينغراد السابقة) على شاشات في الملعب.

وقال دينيس بوشيلين الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا في مقاطعة دونيتسك التي أعلنت موسكو ضمها، إن "الغرب متواطئ في جرائم الحرب الأوكرانية"، مُدينا "الإيديولوجية النازية" للسلطة الأوكرانية.