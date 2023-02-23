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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار وفد من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مختبر إيداهو الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعد من أكبر مؤسسات البحث العلمي وأكثرها تقدمًا في العالم، وبحث مع خبرائه أحدث تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة، في إطار نهج المؤسسة لتسريع خفض البصمة الكربونية لشبكة كهرباء الإمارات.

الإمارات للطاقة النووية تبحث مع مختبر إيداهو الأمريكي أحدث التقنيات الصديقة للبيئة (التفاصيل الكاملة)

وقدم الوفد برئاسة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد إبراهيم الحمادي، عرضًا شاملًا لمسؤولي المختبر ووزارة الطاقة الأمريكية، وتجول على مدى يومين في مرافق المختبر للاطلاع على آخر التطورات، واستشراف مستقبل للتقنيات النووية المتقدمة، بما فيها نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، وإنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة، والوقود، والمواد النووية المتقدمة الأخرى، وأحدث التقنيات في إدارة الشبكة المتكاملة للكهرباء، والأمن السيبراني.