ختام البرنامج التدريبى "التعليم حياة" بالغربية والقليوبية ضمن "حياة كريمة"

القاهرة - سامية سيد - في ضوء محور بناء الإنسان، والاهتمام بالتعليم كعنصر أساسي من عناصر بناء الإنسان، وفي إطار التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اختتمت أمس الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي، الذي يٌعقد ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة "التعليم حياة"، في محافظتي الغربية والقليوبية، والتي تستهدف نشر الثقافة الرقمية وتدريب المعلمين والطالب على التعامل مع التكنولوجيا ومنحهم شهادات معتمدة، وذلك في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتضمن البرنامج التدريبي أساسيات المهارات الرقمية "المستوى المبتدئ"، حيث ضم البرنامج المسارات التالية (مبادئ الحاسب Fundamentals Computing -التطبيقات الأساسية Applications Key -تطبيقات الإنترنتOnline Living ) وذلك على مدار أسبوعين، بعدد 27 ساعة تدريبية، وإجراء امتحان دولى في نهاية التدريب، وتسليم شهادات لمن اجتاز الدورة معتمدة من وزارة الإتصالات.

وتستهدف مبادرة "التعليم حياة" نشر ثقافة التعليم الرقمى من خالل التوعية بين الطالب والمعلمين وأولياء الأمور بقرى الريف المصرى، وتجهيز 100 من معامل المدارس في خمس محافظات بأجهزة الحاسب اآللى وتوصيلها بإنترنت فائق السرعة، وتوعية الطالب والمعلمين وأولياء الامور بكيفية التعامل مع اإلنترنت والمنصات التعليمية.

كانت المرحلة الأولى من المبادرة، قد انطلقت العام الماضي في مارس عام 2022 في محافظة الغربية بمركز زفتى قرية نهطاي، محافظة القليوبية بمركز شبين القناطر بقرية الأحراز، ومحافظة بني سويف، فيما انطلقت المرحلة الثانية منها في محافظتي سوهاج والبحيرة في نوفمبر 2022.

الجدير بالذكر أن مبادرة "التعليم حياة" تأتي من خالل التعاون المشترك بين مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة "فودافون مصر" لتنمية المجتمع، ووزارتي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار جهود مؤسسة "حياة كريمة "لتعزيز مسيرة التنمية وبناء الإنسان، وكونها عضو من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي