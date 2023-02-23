شكرا لقرائتكم خبر عن بدعوة من سفارة الصين.. "التنسقية" تزور شركة هواوي بالقرية الذكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقر شركة هواوي الصينية بالقرية الذكية، وذلك بدعوة من السفارة الصينية بالقاهرة، بهدف تعميق المعرفة حول مجهودات الشركات الصينية في السوق المصرية.

وبدأت الزيارة، بنبذة تعريفية من الشركة، لأعضاء الوفد، تضمنت رحلة الشركة في مصر منذ عام 2000، وحتى الوقت الحالي. كما قدم مسؤولو الشركة، شرحا تفصيليا لطبيعة عمل الشركة في مصر، خلال 23 عامًا ، حيث توفر الشركة 5 آلاف فرصة عمل سنويًا ، فضلا عن تحقيق مبيعات ب100 مليون دولار سنويًا .

وأكد مسؤولو الشركة أن عدد العاملين بها في التوقيت الحالي، وصل إلى 1300 موظف، بينهم 70 بالمائة من المصريين. كما قدم مسؤولو الشركة، شرحا كاملا، لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G، بوصف الشركة إحدى رواد هذا المجال في العالم، فضلا عن شرح الخدمات والتسهيلات، التي تقدمها هذه الخدمة لمستخدميها، في العديد من المجالات.

ومن جانبهم، شكر وفد التنسيقية السفارة الصينية بالقاهرة وشركة هواوي، على الدعوة لزيارة مقر الشركة، وما تقدمه في مجال التدريب الفني والخدمة المجتمعية، وثمن الوفد عمق العلاقات المصرية الصينية وما تشهده من تعاون وتبادل للخبرات في مختلف المجالات.