شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب التنسيقية يطالب مراجعة إجراءات تبطين وتغطية الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المشروع القومى لتأهيل الترع من المشروعات القومية، متسائلا عن فلسفة التبطين والتغطية، لافتا إلى أن هناك ترع فى مركز كفر شكر تمر بداخل الكتلة السكنية حال التأهيل سواء بالتبطين أو التغطية يتم رفع المعديات التى تنقل المواطنين من وإلى الجانبين ومن ثم لا يشعر المواطن بنتائج المشروع، خاصة وأن هناك بعض الحالات لا يتم الانتهاء من التبطين أو التغطية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، وحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، منها الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن عدم استكمال تنفيذ أعمال مشروع تبطين الترع بمركزي بنها وكفر شكر محافظة القليوبية

وطالب درويش أن يكون البُعد الاجتماعى موجود أثناء تنفيذ المشروعات القومية، متابعا:" عندى معديات على ترعة 2كم وحال إزالتها يقون المواطن بإعادتها مرة أخرى، ومن ثم يجب الوقوف على الأولوية، وهل الحاجة الماسة عمل معدية أو الابقاء عليها أو عمل تغطية.

واستكمل:" يجب مراجعة آجراءات التبطين والتغطية مع مراعاة البعد الاجتماعى مع تطبيق القانون، خاصةوان فلسفة المشروعات القومية تستوجب تحقيق الغرض الا وهو الخدمة المقدمة للمواطنين وخل مشاكل متجذرة فى هذا الملف على وجه التحديد".