شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى" يطلق حملة "كتف فى كتف".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، حملة "كتف فى كتف"، وذلك من خلال فيديو ترويجى للحملة يوضح ملامح الحملة التى تسعى ترسيخ التكاتف والتكامل بين أفراد المجتمع، وذلك استعداداً شهر رمضان المبارك.

ويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى توزيع 4 ملايين كرتونة على جميع الأسر المستهدفة فى كل ربوع مصر قبل شهر رمضان المبارك.

وجاءت كلمات أغنية الفيديو الترويجي الذي أداها النجم أحمد سعد " كتفي في كتفك ومفيش ولا فرصة نفوتها.. والخير بينا، وهيفضل جوانا أنا وأنت.. مع بعض الدنيا بتتغير، والخير لو مين شافه صغير.. تصبح تلاقيه في وقت قصير.. سايب ذكرى".. "مفيش أقوي من المصريين لما بيتجمعوا علي أي حاجة.. فما بالك لما يتجمعوا علي الخير.. عشان لمتنا هدفها تجمع 4 مليون كرتونة لتوزيعهم علي كل المحتاجين في كل نقطة بمصر.. شارك بخيرك.. شارك لوحدك.. شارك باللي تحبه".

وفي نهاية الفيديو الترويحي، أعلن عن انطلاق الحدث الخيري الأكبر في استاد القاهرة الدولي قريباً.

ويشارك فى المبادرة العديد من المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى، وتنفذ الحملة من خلال العديد من الأنشطة وأبرزها تنفيذ معارض ملابس وعيادات طبية للكشف وصيدلية لتوفير الأدوية والنظارات.