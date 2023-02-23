شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين مصر للطيران للشحن الجوى وسيفا العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصر للطيران فى بيان لها اليوم الخميس قيام مصر للطيران الشحن الجوى توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سيفا العالمية.

وحسب البيان يجئ ذلك استكمالًا للدور الفعال الذى يقوم به الشحن الجوى فى دعم الاقتصاد القومى، وفى إطار اهتمام الناقل الوطنى مصر للطيران بتوسيع اتفاقياتها مع كبرى الشركات العاملة فى مجال الشحن الجوى لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات العالمية فى صناعة النقل الجوى.

وصرح الطيار جاسر حسين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى أن الشركة وقعت اتفاقية تعاون مع شركة سيفا العالمية فى مجال نقل البضائع بين عدة دول فى أفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز التعاون فى مجال الشحن الجوى وتغذية شبكة مصر للطيران من الصادرات والواردات من خلال ملئ الفراغات المتاحة على الطائرات عن طريق وكلاء البيع الذين تتعامل الشركة معهم وكذلك لجذب المزيد من العملاء لنقاط الشبكة الخاصة بالشركة،

وأضاف حسين تعد هذه الاتفاقية خطوة أولى تجاه تأسيس شراكة طويلة الأمد بين الشركتين للعب دور هام للمساهمة فى التنوع الاقتصادي للدولة.

وأكد حسين تأتى هذه التعاقدات الجديدة نتيجة للخدمة المميزة التى تقدمها شركة مصر للطيران للشحن الجوى فى مختلف النقاط التى تطير إليها مما يؤكد أن الشحن الجوى هو أحد الأنشطة الرئيسية التى تحقق الخطة التى تتبناها وزارة الطيران المدنى لتحويل مطار القاهرة إلى مطار محورى.

وأوضح أن الشركة تستهدف تطوير أسطولها الجوى لمواكبة ارتفاع التشغيل حيث تسلمت الشركة مؤخرًا طائرة من طراز B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة شحن جوى بواسطة شركة Commercial Jet الأمريكية فى إطار دعم الأسطول واستيعاب أكبر عدد ممكن من طلبات الشحن الجوي.

حيث قام وفد من شركة CEVA بزيارة شركة الشحن الجوى والتعرف على نشاطها من خلال مجمع البضائع بمطار القاهرة، كما قامت مصر للطيران للشحن الجوى بعقد ورشة عمل للوفد تم خلالها تقديم عرض توضيحى وفيلم عن نشاط مصر للطيران للشحن الجوى يبين الخدمات التى تقدمها الشركة والتطور الذى شهدته فى كافة مجالاتها بالإضافة إلى إمكانياتها وخطة التطوير التى تعمل على تحقيقها بما يتوافق مع متطلبات ورغبات عملاء الشركة، كما قام الوفد بزيارة متحف مصر للطيران بالمقر الرئيسى لمصر للطيران للتعرف على تاريخ إنشائها والذى يرجع إلى عام 1932وكذلك رؤية محتويات المتحف التى تزخر بعدد من نماذج الطائرات التى تمتلكها الشركة منذ نشأتها وحتى الآن.

ومن جانبه أعرب أحمد عرموش نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيفا العالمية مصر – الأردن والتابعة لشركة CMA CGM الرائدة فى مجال الشحن والنقل والتى تحتل المرتبة الثالثة عالميًا فى هذا المجال، عن سعادته ببدء التعاون مع مصر للطيران التى تعد واحدة من أكبر شركات الطيران العاملة فى مجال الشحن الجوى بالمنطقة والتى تتمتع بمستوى كبير من الاحترافية ومواكبة تطورات الصناعة عالمياُ.

وأكد عرموش أن مصر للطيران للشحن الجوى شهدت نقلة نوعية فى إدارة منظومة الشحن الجوى على مدار السنوات الماضية مما شجعهم على بدء التعاون والشراكة معها فى مجال نقل البضائع بين مصر ودول العالم، مشيرًا إلى أن أولى مراحل التعاون ستكون خلال الشهر القادم من خلال تنظيم رحلات شحن من الهند إلى مصر ومن مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.