انت الان تتابع خبر السوداني لسفراء دول أوروبية: العراق منفتح على الشراكات البنّاءة والتنموية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية مارتن ييغر، وسفير مملكة إسبانيا بيدرو مارتينيث، وسفير حاضرة الفاتيكان ميتا ليسكوفار، كلٌّ على حدة؛ لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية المصالح المشتركة".وشهدت اللقاءات تأكيد رئيس مجلس الوزراء، على "حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات القائمة، وتنميتها نحو كل ما يخدم مصالح الشعب العراقي والشعوب الصديقة"، مشيراً إلى "انفتاح العراق على الشراكات البنّاءة والتنموية، التي تأخذ بعين الاهتمام التعاون في مجال مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وما يتعلق بإنعاش الاقتصاد ومواجهة التغيرات المناخية وآثارها".

كما أكد السوداني، وفق البيان، "التزام العراق بسياسة متوازنة إزاء الأزمات العالمية والإقليمية، وأداء دوره الفعّال في إطار ترسيخ السلام والاستقرار، وتعزيز قدرات الشعوب الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة".

