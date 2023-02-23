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استشهاد منتسب وعملية امنية.. ماذا يجري في الحضر بالموصل؟

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز، أن "قوة أمنية مشتركة من الجيش واللواء 44 في الحشد الشعبي، نفذت، اليوم، عملية أمنية في الحضر لمداهمة أوكار وأنفاق فلول داعش الإرهابي".

وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن تأمين مساحة كبيرة من الصحراء، والعثور على مضافات ودراجات واسلحة في وادي الثرثار قاطع الحضر جنوب الموصل، كما أسفرت عن استشهاد المقاتل باسم محمد آل شوجه البركي جراء انفجار عبوة ناسفة اثناء العملية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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