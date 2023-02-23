انت الان تتابع خبر اجتماع بين بغداد واربيل بشأن ملف النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي، إن "هناك نقاطاً مشتركة بين اربيل وبغداد، وخطوتنا الاولى هو تفعيل مفوضية الانتخابات"، مبينا أن "الزيارات الى بغداد ستتركز على النقاط الخلافية".وأضاف، أن "نسبة 12.67 بالمئة للإقليم مجحف بحق كردستان"، مشيرا الى ان "هذا الرقم تم وضعه على اساس البطاقة التموينية في عام 2014، الا ان عدد مواطني الاقليم ازدادوا منذ ذلك الوقت ولغاية الان"، موضحا، "عندما تم قطع الموازنة من بغداد عام 2014، قمنا مضطرين بتصدير النفط للخارج لتأمين المبالغ والمصاريف"، مبيناً أن "موضوع النفط والغاز بالعراق فيه مشكلة، بسبب عدم تشريع القانون".

وأشار إلى، أن "فريقنا القانوني الآن موجود في بغداد، بخصوص ملف النفط"، موضحا ان "هناك اتفاق نقل النفط مع تركيا، وليس بيعه لمدة خمسين عام، وهذه الانباء غير صحيحة"، مؤكدا أن "حكومة الأقليم تطالب بشراكة حقيقية مع بغداد، ونحن نعتقد ان الاتفاق بين الحكومتين هو لصالح الجميع، ومشاركتنا مع بغداد على اساس الفدرالية".

وتابع أنه "تم عقد اجتماع بين حكومتي المركز والأقليم، وتم التطرق لعدة المواضيع منها زيارة رئيس الحكومة لفرنسا ومشروع الطرق والجسور، حيث ان هناك تفاهمات جيدة بين كردستان والدول".

