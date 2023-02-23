انت الان تتابع خبر التربية: لا دور ثالث للعام الدراسي الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "القرار جاء بعد إجتماع هيئة الرأي في جلستها المنعقدة بتأريخ ٢٠٢٣/١/١٦ بهدف تحقيق رصانة علمية تعتمد معايير الجودة في بناء جيل تربوي واعد".وأضاف البيان، أن "هيئة الرأي أصدرت قراراً بإلغاء نظام المحاولات للعام الدراسي القادم ٢٠٢٣_٢٠٢٤ والاعوام اللاحقة".