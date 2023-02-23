انت الان تتابع خبر زهراء بن ميم تحصل على الجنسية العراقية وتعلق: "مواطنة عراقية.. كلي فخر" (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بن ميم في منشور لها على صفحتها الرسمية على الانستغرام، تابعته الخليج 365، "اريد اشارككم فرحتي ورا أربع سنين وتلث شهور بضبط واخيرا استلمت البطاقة الموحدة والجنسية العراقية".

وأضافت، "سنين طويلة كلش ومعاملات صعبة ومعقدة بين البلدين العراق وتونس والحمد لله اخذتها".

وتابعت، "أحب أرحب بنفسي كمواطنة عراقية حرة كلي فخر اليوم ان أصبح من حاملي الجنسية العراقية".



- زهرة بن ميم

(مواليد 30 كانون الثاني 1988) هي ممثلة ومقدمة برامج وعارضة أزياء عراقية تونسية. اشتهرت بدورها في هوى بغداد.

ولدت في بغداد لأب تونسي وأم عراقية من الديوانية، عاشت في بغداد حتى سن السادسة ثم هاجرت مع والدها إلى دمشق في سوريا حيث عاشت ثلاثة عشر عامًا أكملت خلالها دراستها، في عام 2007، هاجرت إلى تونس حيث بدأت حياتها المهنية.

بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء فقد ظهرت في الفيديوهات الموسيقية والإعلانات في عام 2009، في عام 2011، أصبحت مذيعة ومنتجة تعمل مع قنوات تلفزيونية تونسية، في عام 2017، تحولت إلى التمثيل في أول دور لها في المسلسل التلفزيوني التونسي "الدوامة"، وكان أبرز دور لها في المسلسل التلفزيوني العراقي هوى بغداد الذي بث عام 2019، حيث ظهرت مع الممثل الأمريكي إيسر ويست، وحصلت على جائزة الهلال الذهبي لأفضل ممثلة عراقية شابة.