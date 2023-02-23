انت الان تتابع خبر السوداني وصالح على طاولة واحدة لبحث الأوضاع على الساحة العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير، "إلتقى رئيس الجمهورية السابق برهم صالح"، وبحث الجانبان خلال اللقاء مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية، وجهود الحكومة في مجال الإصلاح والتنمية".واستعراض الجانبان، بحسب البيان، "خطوات الحكومة بتطبيق ما تبنته في برنامجها الوزاري من الأهداف الأساسية، التي تصب جميعها في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن الاجتماعي في البلد".