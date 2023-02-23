شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الإعلامى المصرى يهنئ خالد المالك لفوزه بشخصية العام فى الإعلام السعودى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضم الوفد برئاسة رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، والمستشار محمود فوزى الأمين العام، وأحمد الطاهرى رئيس تحرير روزاليوسف ورئيس قطاع الأخبار بالمتحدة، والإعلامية عزة مصطفى عضو المجلس الأعلى للإعلام، وأحمد نديم نائب رئيس شبكة cbc، ومحمود علوانى.

وأشاد "المالك"، بالعلاقات الطيبة التى تربط مصر والسعودية والانجازات الكبيرة فى السنوات الاخيرة، ودار حديث طويل للذكريات حول علاقته بأصدقاءه المصريين من الكتاب والفنانين والسياسين.

واكد الكاتب السعودى الكبير، أن الروابط التى تربط بين البلدين قوية ومتينة وقادرة على مواجهة التحديات وترسيخ التعاون المشترك فى كافة المجالات خصوصا الاعلام .

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد منح المالكى جائزة الرواد لعام 2022 ، تقديرا لدوره الكبير فى خدمة القضايا العربية والإسلامية ، مما جعله جديرا بتولى منصب رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية، وكرم بالعديد من الأوسمة والجوائز، خرج من عباءته الصحفية عدد من مشاهير الإعلام ورؤساء التحرير، تجاوزت خبرته الصحافية نحو 50 عاماً.

الإعلامية عزة مصطفى عضو المجلس الأعلى للإعلام وأحمد الطاهري يهئنان الكاتب الصحفي السعودى