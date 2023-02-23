انت الان تتابع خبر كرة نارية في سماء الإمارات ومركز الفلك الدولي يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الكرة النارية التي شوهدت صباح الأمس في سماء الإمارات، بدأت ملاحظتها عندما كانت فوق منطقة رماح على ارتفاع 80 كم بسرعة 21 كم في الثانية".

وتابع المركز بالقول: "واتجهت شمالا واستمرت بالانخفاض إلى أن وصلت منطقة سويحان على ارتفاع 65 كم، وكانت بلمعان من القدر سالب 6.5. يقدر قطرها بأقل من 10 سم"، حسب قوله.



وفي مارس/آذار من عام 2019 قال مركز الفلك الدولي، إن الكرة النارية اللامعة التي شوهدت بسماء الإمارات، كانت عبارة عن جُرم سماوي دخل الغلاف الجوي بسرعة فائقة ويعتقد أنه سقط في صحراء الإمارات.