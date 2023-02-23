شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" أمام "حقوق إنسان النواب" حول التأهيل النفسى للمرأة المعنفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، إجتماعها يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة وفتح ملف دور مراكز وبرامج التأهيل النفسي للمرأة المعنفة.

ومن المتوقع أن يشارك في الإجتماع يوم الأحد، ممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، علي أن تواصل اللجنة خلال الاجتماعات القادمة استضافه كافه الجهات والوزارات المعنية بالقضية وفي مقدمتها وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ،والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلي جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.