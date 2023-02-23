شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره برشلونة، ضمن مواجهات بطولة الدوري الأوروبي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره برشلونة، اليوم الخميس، ضمن مواجهات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت مباراة الذهاب، بين برشلونة ومانشستر يونايتد، بالتعادل الإيجابي، هدفين لكل فريق.

وكان إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أعلن عودة الثنائي أنتوني وماجواير، بينما سيغيب أنتوني مارسيال للإصابة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة برشلونة

ومن المتوقع أن يعلن تين هاج تشكيل مانشستر يونايتد، لمواجهة نظيره برشلونة، في بطولة الدوري الأوروبي، كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: فيجورست، راشفورد، سانشو.