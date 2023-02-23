شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة برشلونة أمام نظيره مانشستر يونايتد، ضمن مواجهات بطولة الدوري الأوروبي.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، ضمن مواجهات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت مباراة الذهاب، بين برشلونة ومانشستر يونايتد، بالتعادل الإيجابي، هدفين لكل فريق.

ويغيب عن صفوف برشلونة أمام مانشستر يونايتد، بيدري وعثمان ديمبيلي للإصابة، كما يغيب جافي للإيقاف.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل الفريق لمواجهة مانشستر يونايتد، كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراخو، كوندي، ألونسو، ألابا.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، كيسيه.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، فاتي.