انت الان تتابع خبر كم المبلغ الذي حصل عليه الشيف بوراك من قميصي ميسي ورونالدينيو؟ (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعبر حسابه في إنستغرام كشف بوراك عن المبلغ الذي باع به القميصين اللذين رصدت قيمتهما لدعم المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن التركية وأودى بحياة أكثر من 44 ألف شخص.

وظهر بوراك بجانب القميصين المباعين، وأكد أنه سلمهما للمشترين من دون الكشف عن هويتهما، وبين أنه استطاع جمع مبلغ مليون و200 ألف ليرة تركية ثمناً لهما، وهو ما يعادل حوالي 65 ألف دولار أميركي، ولم يبين الشيف الشهير أسماء مشتري القميصين.

وحسب صور الإيداعات البنكية التي نشرها بوراك فإن أحد القميصين بيع بمبلغ مليون ليرة تركية فيما بلغت قيمة القميص الآخر 200 ألف ليرة، وهو الأمر الذي جعل المتابعين يتوقعون أن يكون قميص ميسي قد بيع بمبلغ مليون ليرة تركية.



وعاد بوراك بعد ساعات قليلة للتأكيد على قيامه بالتبرع بكامل المبلغ، الذي جناه من هذه العملية الخيرية التي ضحى خلالها ببعض مقتنياته الخاصة التي تحظى بمكانة لديه، فقد سبق له وأن حصل عليهما كهدية خاصة به من النجمين العالميين.

وأرفق بوراك خلال منشوره فيديوهات تبين الطريقة التي حصل بها على هاتين القطعتين الثمينتين، إذ إنه نال قميص رونالدينيو خلال زيارة اللاعب له في مطعمه الشهير، وشهدت تلك الزيارة إهداء النجم البرازيلي قميصه الموقع منه للشيف

