انت الان تتابع خبر أكثر من 40 مليار دولار.. حيازة العراق من السندات الأمريكية ترتفع: الـ4 عربياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخزانة في أحدث جدول لها، إن "العراق صعد مرتبة واحدة ليصل الى المرتبة 31 من بين الدول الأكبر حيازة للسندات الخزانة الأمريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول التي يبلغ حيازتها لأكثر من 32 مليار دولار".واضافت ان "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 40.8 مليار دولار لشهر كانون الاول 2022، مرتفعة بنسبة 2.77 بالمئة عن شهر تشرين الثاني من العام 2022، ومرتفعة بنسبة 7.37 بالمئة عن شهر تشرين الاول 2022".

وأشارت إلى أن "العراق جاء رابع أكبر دولة عربية بعد السعودية والكويت والإمارات، فيما جاءت اليابان على رأس الدول بالأكبر حيازة لهذه السندات بتريلون و760 مليار دولار، تليها الصين ثانيا بـ 867 مليار دولار، والمملكة المتحدة ثالثا بـ 654 مليار دولار، وبلجيكا رابعا بـ 354 مليار دولار، ولوكسمبورغ خامسا بـ 329 مليار دولار"، مبينة ان، "مجموع السندات لدول العالم بلغت 7 ترليونات و314 مليار دولار".

