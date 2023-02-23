انت الان تتابع خبر غاب 8 مرات في 9 مواسم.. سر إصابات نيمار في عيد ميلاد شقيقته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأُصيب نيمار بالتواء شديد في كاحل قدمه اليمنى، خلال مباراة باريس سان جيرمان وضيفه ليل، التي جرت يوم السبت 18 فبراير/شباط 2023، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

*إصابة نيمار الجديدة

ولم يستطع نيمار إكمال المباراة، حيث خرج من الملعب باكياً بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، تاركاً مكانه لزميله الشاب هوغو إيكيتيكي.

وأعلن باريس سان جرمان أن الفحوص الجديدة التي أجريت تؤكد إصابة نيمار جونيور بالتواء في الكاحل مع إصابة في الأربطة.

ولم يكشف الفريق الباريسي مدة غياب اللاعب عن المباريات، لكن تقارير أوروبية أشارت إلى أن نيمار لن يلعب لسان جيرمان قبل 3 إلى 4 أسابيع.

وعليه فإن هذه المعلومة تؤكد غياب نيمار عن موقعة باريس ضد بايرن ميونخ، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، والمقررة يوم 8 مارس/آذار 2023، كما ستتيح له حضور حفل عيد الميلاد "المثير للجدل" والخاص بشقيقته الوحيدة رافاييلا سانتوس، والذي يصادف يوم 11 من الشهر نفسه.

*سر إصابات نيمار بالتزامن مع ميلاد شقيقته الوحيدة

وتؤكد صحيفة the sun البريطانية، أن هذه الإصابة وهذا الغياب بات أمراً متكرراً منذ عام 2013، بسبب يوم 11 مارس/آذار من كل سنة.

وأضافت الصحيفة أن نيمار، البالغ من العمر 31 عاماً، سيغيب عن مباريات كرة القدم في الفترة المذكورة للمرة الثامنة من أصل 9 مواسم.

ووصفت الصحيفة ما يحدث مع الدولي البرازيلي بالقول: "عادت لعنة عيد ميلاد شقيقة نيمار مرة أخرى"، واستعرضت غياباته في المواسم السابقة.

ولم يشارك نيمار في مباراة فريقه السابق برشلونة ضد أوساسونا، يوم 16 مارس/آذار 2014، والتي جاءت بعد ساعات قليلة من عودته من البرازيل، ومع ذلك كان موجوداً على مقاعد البدلاء.

وتحصل البرازيلي على البطاقة الصفراء الخامسة في مباراة برشلونة ورايو فاليكانو يوم 8 مارس/آذار 2015، ليغيب عن المباراة التالية بسبب الإيقاف، وهو الأمر الذي تكرّر في العام التالي في لقاء "البلوغرانا" وإيبار، الذي سبق عيد ميلاد أخت نيمار بخمسة أيام.

وغاب نيمار عن مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا، يوم 12 مارس/آذار 2017، والتي جاءت بعد أيام قليلة من "الريمونتادا" التاريخية ضد باريس سان جيرمان، بسبب إصابة عضلية.

وفي صيف عام 2017، رحل نيمار عن برشلونة وانضم لفريق العاصمة الفرنسية، الذي دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

ورغم ذلك استمرت عادات نيمار، وتعرّض لكسر في مشط القدم في فبراير/شباط 2018، حرمته من إكمال موسمه الأول مع باريس.

وتكرّر الأمر مجدداً مع نيمار في موسمه الثاني مع سان جيرمان (2018-2019)، ولكن هذه المرة أبعدته الإصابة عن الفريق لشهري فبراير/شباط، ومارس/آذار، ثم عاد لصفوف باريس.

في الاستثناء الوحيد سجل هدفاً

الاستثناء الوحيد لنيمار كان في موسم 2019-2020، حيث لعب وبشكل "مفاجئ" مع باريس ضد بوروسيا دورتموند يوم 11 مارس/آذار 2020، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بل وسجل هدفاً من اثنين فاز بهما فريقه على "أسود الفيستيفال".

هذا الاستثناء لم يدم طويلاً، لأن نيمار لم يلعب مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت يوم 14 مارس/آذار 2021، بسبب إصابة عضلية، لكن وفي العام التالي لعب وسجل ضد بورتو يوم 13 مارس/آذار 2022.

في هذه الأثناء أوضح موقع min90، أن نيمار اعتاد الغياب في الفترة نفسها سنوياً، لأنه يحب حضور كرنفال يُقام في مدينة ريو دي جانيرو.

وأكد أن نيمار يعشق هذه الفعالية، التي تنتهي في آخر أيام فبراير/شباط، حيث يستمتع بها إلى جانب عدد من المشاهير البرازيليين.

