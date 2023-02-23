انت الان تتابع خبر من جديد.. الرئيس الأمريكي يتعثر بسلم الطائرة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت لقطات بثتها وكالات الأنباء الرئيس، البالغ من العمر 80 عاماً، وهو يتعثر بسلم الطائرة.

وبدا بايدن، في ثلاث مواقف متتالية، وهو معتدل القامة ثم منحنياً فساقط، في حين كان يهم بالسير تجاه باب الطائرة.



الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي قد واجه هذا الموقف المحرج مرتين، إذ سقط على درج سلاح الجو في آذار 2021، وفي حزيران سقط أيضاً من دراجته أثناء قضاء عطلة نهاية الأسبوع في شاطئ ريهوبوث، ديلاوير.

وعاد بايدن إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى أوروبا، شملت التوقف في أوكرانيا وبولندا.

