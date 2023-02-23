شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كريستيانو.. جوهرة البريميرليج على رادار الدوري السعودي من بوابة هذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت العديد من التقارير الصحفية أن نجم الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح قريب من مغادرة الدوري والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لما ذكرته التقارير البريطانية فإن الدولي الإيفواري ويلفريد زاها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس، مطلوب في الدوري السعودي، هذا الصيف.



صفقة الدوري السعودي الجديدة من الدوري الإنجليزي



وبحسب ما ذكرته صحيفة "Evening Standard" البريطانية، فإن هناك ثلاثة أندية سعودية ترغب في ضم زاها ضمنها على رأسهم نادي النصر والهلال.



موعد انتهاء عقد زاها مع كريستال بالاس



ومن المقرر أن ينتهي عقد زاها مع كريستال بالاس في نهاية الموسم الحالي، ويرغب الفريق الإنجليزي في تجديد عقده لأطول فترة ممكنة.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ30 عام لعب مع كريستال بالاس 450 مباراة وسجل 89 هدفًا وصنع 76