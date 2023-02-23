شكرا لقرائتكم خبر عن لعبها صح.. باريس سان جيرمان يوافق على ترك مبابي لريال مدريد بشرط! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة قوية بشأن مصير الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

واقترب مبابي من مغادرة باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية واقترابه من نادي أحلامه وهو ريال مدريد في الصيف الماضي خلال صفقة مجانية إلا أن النادي الباريسي نجح في تجديد عقده إلى 2025.



تطورات مصير مبابي مع باريس سان جيرمان



وبحسب ما ذكرته شبكة " ديفنسا سينترال " الإسبانية، فإن سان جيرمان سيكون مستعد للتخلي عن مبابي لصالح ريال مدريد ولكن في حالة واحدة فقط.

وأوضحت التقارير الصحفية على أن هذه الحالة هي أن يتم إبرام صفقة تبادلية، بموجبها ينتقل مبابي إلى ريال مدريد مقابل انتقال فينيسيوس إلى سان جيرمان.