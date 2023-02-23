شكرا لقرائتكم خبر عن مقترب من صلاح وماني.. محرز يسجل إحصائية مميزة له في التاريخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع الجزائري رياض محرز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يسجل إحصائية مميزة له رفقة ناديه في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن محرز من تسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي على مضيفه لايبزيج في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما ساعده في الدخول إلى قائمة مميزة بجاني عمالقة إفريقيا.



إحصائية مميزة لمحرز مع مانشستر سيتي

وأصبح الجزائري محرز هو خامس هداف إفريقي في تاريخ دوري الأبطال، بعد أن رفع رصيده أهدافه في المسابقة إلى 20 هدفًا.



قائمة هدافي إفريقيا في دوري أبطال أوروبا



ويحتل المصري محمد صلاح والإيفواري ديديه دروجبا "44 هدفًا" المركز الأول في قائمة الهدافين ثم الكاميروني صامويل إيتو "30 هدفًا" والسنغالي ساديو ماني "27 هدفًا".

وبعد هذا الهدف يكون محرز قد شارك في 13 هدفًا في 21 مباراة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا قام بجمعهم من خلال "7 أهداف و5 تمريرات حاسمة".