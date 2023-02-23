شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماهية حق الامتياز التجارى وفقا لقانون الفرنشايز والان مع تفاصيل الخبر
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقدت جلسة اجتماع لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية.
ورحبت الشركات المشاركة بالمشروع وفلسفته، وطالبت بأهمية التسويق الجيد لنشاط الفرنشايز، ومنح إعفاء من الضرائب لمدة تصل إلي 5 سنوات تشجيعا لمستثمري هذا النشاط .
وينص مشروع قانون "تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية"، علي تحديد شروط عقد الامتياز التجاري،و التى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.