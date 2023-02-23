شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة برشلونة أمام نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، ضمن مواجهات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت مباراة الذهاب، بين برشلونة ومانشستر يونايتد، بالتعادل الإيجابي، هدفين لكل فريق.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وستنطلق مباراة برشلونة أمام نظيره مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الأوروبي، اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وسيتم نقل مباراة برشلونة أمام نظيره مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الأوروبي، عبر قناة beIN sports 1 HD premium.