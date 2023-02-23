شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن: انسحاب روسيا من "نيو ستارت" لا يظهر أنها تفكر في استخدام أسلحة نووية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تعليق المشاركة في معاهدة "نيو ستارت"، لا يظهر أنه يفكر في استخدام الأسلحة النووية.

وقال بايدن خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الإخبارية، الأربعاء، إنه "لم يفسر قرار بوتين تعليق المشاركة مؤقتا في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية، على أنه مؤشر على تفكيره في استخدام الأسلحة النووية".

لكن بايدن، وصف القرار بأنه "خطأ كبير"، قائلا: "هذا خطأ كبير. ليس قرارا مسؤولا تماما".

وأعلن الرئيس الروسي، هذا الأسبوع، أن بلاده علقت مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" مع الولايات المتحدة والتي تضع قيودًا على الترسانات النووية الإستراتيجية لدى الجانبين.

وقال بوتين، إن روسيا ستواصل إيلاء اهتمام متزايد لتعزيز قواتها النووية وستبدأ عمليات تسليم جماعية لصواريخ "زيركون" الفرط صوتية التي تطلق من البحر.

وأضاف في خطاب بمناسبة عطلة المدافع عن الوطن، الأربعاء، إن روسيا ستواصل تجهيز قواتها المسلحة بمعدات متطورة.

وتابع أنه للمرة الأولى سيتم نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز سارمات، وهو سلاح قادر على حمل رؤوس حربية نووية متعددة، هذا العام.

واستطرد بالقول: "سنواصل الإنتاج الضخم لأنظمة كينزال الجوية الفرط صوتية، وسنبدأ توفير إمدادات ضخمة من صواريخ زيركون الفرط صوتية التي تطلق من البحر".

وتملك روسيا والولايات المتحدة معًا 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم.