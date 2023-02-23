هل تستخدم روسيا السلاح النووي في حربها ضد أوكرانيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن بعض الخطوات المتوقعة في الحرب الروسية الأوكرانية، والمتغيرات العالمية التي ستطرأ حال استمرار الحرب وعدم توقفها قريبًا.

وقال كمال، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، إنه يتوقع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية حتى عام 2024، مؤكدًا أن أمريكا أكدت على أنها لن تسمح بهزيمة كييف.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الغرب والولايات المتحدة لا يرحبون بمبادرة الصين لوقف هذه الحرب؛ لأنهم يرون أن الوقت لم يحن بعد لإجراء مشاورات دبلوماسية تهدف لوقف الحرب، وإنهائها.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتبر أن الحرب الأوكرانية عملية عسكرية داخلية؛ خاصة وأن كييف كانت واحدة من دول الاتحاد السوفيتي سابقًا.

ولفت كمال إلى أنه في عام 2007، ألقى بوتين خطابا تحدث فيه عن "رفضه أحادية القطبية العالمية وتوسع حلف الناتو العسكري".

وأكد أن روسيا اكتشفت أن حلف الناتو بدأ في التوسع وصولاً إلى أوكرانيا؛ وهو ما اعتبرته موسكو تهديدًا لأمنها القومي؛ خاصة وأن أرضها منبسطة، ولا توجد جبال تحول بينها وبين روسيا.

وأشار كمال إلى أنه لا يستبعد الخيار النووي في المستقبل، وليس الأن؛ حيث ما تزال روسيا تملك إمكانيات لخوض حرب تقليدية جيدة؛ خاصة في ظل تصعيد الغرب.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن روسيا ما زالت لديها إمكانيات لكي تخوض حرب تقليدية جيدة باعتبارها قوة عظمى، فضلا عن موسكو تتفوق على كييف من ناحية القوة البشرية التي تمثل 3 أضعاف سكان أوكرانيا بما يعني جاهزيتها باستمرار للتعبئة وإرسال جنود للقتال.

وأشار الدكتور محمد كمال إلى أن الغرب يدرك قوة روسيا ويعمل باستمرار على رفع سقف تسليح أوكرانيا، مضيفا أن استمرار تصعيد الغرب يمكن أن يؤدي روسيا للتهديد بشكل جاد باستخدام السلاح النووي.

من جانبه، اعتبر الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تلويح بوتين باستخدام السلاح النووي "سيكون له أثر سيء على الأسواق العالمية لا سيما الأقماح والبترول والغاز، وانعكاساته على الأسواق ستكون أسوأ من ذلك على الأسعار."

وتوقع بدرة ارتفاع أسعار البترول والغاز والمحاصيل الزراعية ما لم يحدث اتفاق بين روسيا وأوكرانيا والغرب الفترة المقبلة.