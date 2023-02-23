شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات الأسبوع المقبل ،الاجتماع الأول يوم الإثنين الموافق 27/2/2023، وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بدران.

أضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الاجتماع الثاني يوم الإثنين 27/2/2023، وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2021/2022.

ولفت سالم إلى أن اللجنة اجتماعاتها بالاجتماع الثالث يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2023 ، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها للسنة المالية 2021/2022.