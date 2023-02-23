5 طرق غيرت بها الحرب الروسية الأوكرانية العالم

تحولت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى كارثة وأزمة للعالم. وأصبح العالم مكانًا أكثر اضطرابًا وخوفًا منذ أن غزت روسيا جارتها في 24 فبراير 2022.

وبعد مرور عام، لقي آلاف المدنيين مصرعهم، ودُمر عدد لا يحصى من المباني. وقتل عشرات الآلاف من الجنود أو أصيبوا بجروح خطيرة من كلا الجانبين. وخارج حدود أوكرانيا، حطم الغزو الأمن الأوروبي، وأعاد تشكيل علاقات الدول مع بعضها البعض، وأدى إلى توتر الاقتصاد العالمي المنسوج بإحكام.

فيما يلي خمس طرق غيرت بها الحرب العالم:

عودة الحرب الأوروبية

قبل ثلاثة أشهر من الغزو، سخر رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون من الاقتراحات بأن الجيش البريطاني بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة. والآن يحث المملكة المتحدة على إرسال المزيد من دبابات القتال لمساعدة أوكرانيا على صد القوات الروسية.

وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الجديدة مثل الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار، فإن هذا الصراع في القرن الحادي والعشرين يشبه من نواح كثيرة صراع القرن العشرين.

وأشعل الصراع شرارة سباق تسلح جديد يذكر بعض المحللين بالتصعيد في الثلاثينيات من القرن الماضي للحرب العالمية الثانية.

وحشدت روسيا مئات الآلاف من المجندين وتهدف إلى توسيع جيشها من مليون إلى 1.5 مليون جندي. كما كثفت الولايات المتحدة إنتاج الأسلحة لتحل محل المخزونات المشحونة إلى أوكرانيا.

وتخطط فرنسا لزيادة الإنفاق العسكري بمقدار الثلث بحلول عام 2030، بينما تخلت ألمانيا عن حظرها الطويل الأمد على إرسال الأسلحة إلى مناطق الصراع وشحن الصواريخ والدبابات إلى أوكرانيا.

وظهرت نقطة تحول من شأنها أن تؤدي إلى شحنات أسلحة إلى دولة في حالة حرب وزيادة هائلة في الإنفاق العسكري لألمانيا، ولا يزال التحول في القوات المسلحة لبلاده قائمًا وطريقًا طويلًا لنقطعه.

حيث أصبحت ألمانيا واحدة من كبار موردي الأسلحة لأوكرانيا منذ الخطاب الذي ألقاه شولتز بعد ثلاثة أيام من إرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا. وقدم المشرعون، بما في ذلك كتلة المعارضة الرئيسية، دعمًا قويًا في يونيو لصندوق المشتريات العسكرية البالغ قيمته 100 مليار يورو (107 مليارات دولار) الذي أعلنت عنه المستشارة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس إنه كان هناك «تحول 180 درجة في آراء الألمان فيما يتعلق بالمسائل العسكرية والقضايا العسكرية وحلف شمال الأطلسي وبالطبع ما يحدث في أوكرانيا».

لقد حدث بالفعل تغيير ملحوظ في السياسة في بلد أثار، قبل أسابيع من الغزو، السخرية لإعلانه أنه سيقدم 5000 خوذة عسكرية لأوكرانيا كإشارة للتضامن. لكن بعض الأشياء كانت بطيئة في التحول في ألمانيا، التي أدى تاريخها في الحرب العالمية الثانية العدوانية إلى النفور من إبراز القوة العسكرية.

اختبار التحالفات المتعددة

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمل في أن يؤدي الغزو إلى تقسيم الغرب وإضعاف الناتو. وبدلًا من ذلك، تم تنشيط التحالف العسكري. وهو عبارة عن مجموعة تم إنشاؤها لمواجهة الاتحاد السوفيتي وعضوين جديدين طموحين هما فنلندا والسويد، تخليا عن عقود من عدم الانحياز وطلبا الانضمام إلى الناتو كحماية ضد روسيا.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة عقوبات صارمة على روسيا وأرسل دعمًا بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا. وضعت الحرب خلافات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منظورها الصحيح، مما أدى إلى إذابة العلاقات الدبلوماسية بين الكتلة وبريطانيا العضو السابق المحرج.

ستائر حديدية جديدة

جعلت الحرب روسيا منبوذة في الغرب. وتم معاقبة حكم القلة وإدراج شركاتها في القائمة السوداء، واختفت العلامات التجارية العالمية بما في ذلك ماكدونالدز وإيكيا من شوارع البلاد.

ومع ذلك، فإن موسكو ليست بلا صداقة تمامًا. حيث عززت روسيا العلاقات الاقتصادية مع الصين، على الرغم من أن بكين تبتعد عن القتال ولم ترسل أسلحة حتى الآن. وقد أعربت الولايات المتحدة مؤخرًا عن قلقها من أن ذلك قد يتغير.

وتراقب الصين عن كثب صراعًا قد يكون بمثابة تشجيع أو تحذير لبكين بشأن أي محاولة لاستعادة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي بالقوة.

كما عزز بوتين العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية وإيران المنبوذين دوليًا، اللتين تزودهما بطائرات مسيرة مسلحة تطلقها روسيا على البنية التحتية الأوكرانية.

وتواصل موسكو بناء نفوذها في إفريقيا والشرق الأوسط بنفوذها الاقتصادي والعسكري.

وفي صدى للحرب الباردة، ينقسم العالم إلى معسكرين، مع العديد من البلدان، بما في ذلك الهند المكتظة بالسكان، رهاناتهم لمعرفة من سيخرج على القمة.

عصر بلا يقين

الصراع هو تذكير صارخ بأن الأفراد ليس لديهم سيطرة تذكر على مجرى التاريخ. وبالنسبة لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل أقل بشكل مباشر، أدى الانهيار المفاجئ للسلام في أوروبا إلى حالة من عدم اليقين والقلق. وأعادت تهديدات بوتين المستترة باستخدام أسلحة ذرية إذا تصاعد الصراع إحياء المخاوف من حرب نووية ظلت كامنة منذ الحرب الباردة.

واحتدم القتال حول محطة الطاقة النووية Zaporizhzhia، مما أثار شبح تشيرنوبيل جديدة.

وقالت باتريشيا لويس، مديرة برنامج الأمن الدولي في مؤسسة تشاتام هاوس للأبحاث، إن قعقعة بوتين النووية أثارت «غضبًا أكثر من خوفها» في الغرب.

لكن المخاوف بشأن التصعيد النووي ازدادت بعد إعلان بوتين في 21 فبراير أنه يعلق مشاركة روسيا في معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتبقية مع الولايات المتحدة.

ولم يصل بوتين إلى حد الانسحاب الكامل من معاهدة ستارت الجديدة، وقال إن موسكو ستحترم الحدود القصوى التي تنص عليها المعاهدة بشأن الأسلحة النووية، مما يحافظ على بصيص خافت من الحد من التسلح.