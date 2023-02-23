شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم مسابقة لتحفيظ القرآن ويوزع مواد غذائية ويطرح دواجن مدعمة للمواطنين ويطلق قوافل طبية مكثفة فى المحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء، الموافق 22 فبراير 2023، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة، لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

قامت أمانة قسم مدينة نصر 3، بتوزيع عدد كبير من المساعدات العينية للمواد الغذائية، علي الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين، وأيضا بيع عدد كبير من الدواجن بسعر رمزي بهدف دعم المواطنين لمحاربة الغلاء.

كما استكملت أمانة المهنيين بالقسم، تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع عدد كبير من البطاطين خلال الدفعة الثانية، وذلك علي الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين والأولي بالرعاية.

كما واصلت أمانة قسم المطرية، لليوم الثاني على التوالي، تنظيم القافلة الطبية المجانية، شاملة جميع التخصصات الطبية، وتقديم العلاج للحالات المحتاجة بالمجان، وشهدت القافلة الطبية إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

كما شاركت أمانة قسم دار السلام، ندوة توعوية تحت عنوان "دار السلام بلا أمية" بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار والحي، ونجحت الأمانة في اختبار 150 دارسا وأتاحت خدمة الامتحان الفوري للراغبين في الحصول على شهادة اجتياز اختبار محو الأمية من أهالي شياخة الملاءة.

كما وقعت أمانة قسم قصر النيل، بروتوكول تعاون مع إدارة غرب القاهرة التعليمية من خلال التنسيق مع مدرسة الجزيرة الرسمية التجريبية للغات بالزمالك لعقد ندوات تثقيفية بها، تحت عنوان "لا للعنف والتطرف والإرهاب".

وفى محافظة الجيزة،

واصلت أمانة مركز أطفيح، تنظيم القافلة الطبية المجانية، في جميع التخصصات، فى قرية الكداية، مع تقديم العلاج كذلك بالمجان، وفى نهاية أعمال القافلة تم تكريم الفربق الطبى بالكامل.

كما واصلت أمانة قسم الطالبية، إقامة الملتقى التوظيفي الذي تنفذه أسبوعيًا بمقر الأمانة بالتعاون مع عديد من شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء القسم سواء من أصحاب المؤهلات أو بدون مؤهلات وذلك دون دفع أية رسوم من طالبي فرص العمل.

كما وقعت أمانة قسم الوراق، بروتوكولًا مع أكاديمية نايل سبورت لتقديم خصم لأعضاء الحزب نسبته 30% على العضوية وكذلك الاشتراك في كافة الألعاب التي تتيحها الأكاديمية، وذلك تشجيعًا للشباب والنشء على ممارسة الرياضة حفاظًا على صحتهم وتجنيبهم طرق السوء.

وفى محافظة قنا،

تمكنت أمانة مركز أبو تشت، من توفير ما يزيد عن 10 أطنان من السلع الغذائية والضرورية لبيعها على المواطنين بأسعار مخفضة، فى قرية الشرقي سمهود، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، حيث تم طرح 4 أطنان من السكر بسعر 14.5 جنيه للكيلو، و4 أطنان من الأرز بسعر 14.5 جنيه، و 2500 زجاجة زيت بسعر 35 جنيهًا، وكميات من الجبن الأبيض بـ ـ8 جنيهات، والتونة بـ17 جنيها، لمواجهة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفي محافظة جنوب سيناء،

نظمت أمانة مدينة طور سيناء، إحتفالية لتكريم أعضاء هيئة التدريس بمدرسة المجمع التعليمى، لجهودهم في إثراء وخدمة العملية التعليمية بالمحافظة، وذلك تحت إشراف وتنفيذ الوحدة الحزبية بالطور الجديدة.

وفي محافظة القليوبية،

نظمت أمانتا الصحة والتعليم بمدينة الخصوص، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والإستشارين، وذلك فى مجمع عيادات السيدة عائشة الإسلامى، وشملت تخصصات متعددة منها "باطنه، أطفال، مخ وأعصاب، عظام، جلدية، نساء وتوليد، أسنان، علاج طبيعى"، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية بخصم يصل 50%، وتقديم العلاج للحالات المحتاجة بالمجان، وشهدت القافلة الطبية إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وفى محافظة الوادى الجديد،

نظمت أمانة مركز بلاط، ندوة صحية فى مدرسة بلاط الإعدادية، عن سوء استخدام المضادات الحيوية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة التعليمية ببلاط، وفى سياق أخر، نظمت الأمانة أيضا ندوة صحية، فى مدرسة المستقبل بالزيات، عن الأمراض المرتبطة بالنظافة الشخصية.

كما نظمت أمانة مركز الخارجة، ندوة تثقيفية عن "مشكلات الطلاب في العملية التعليمية"، فى مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات، وتهدف الندوة إلى تعريف الفتيات بخصائص ومتطلبات المرحلة، والظواهر والسلوكيات الخاطئة المنتشرة بين الفتيات والشباب في هذه المرحلة، كما تطرقت الندوة إلى أهمية التمسك بالقيم الإيجابية، ونبذ القيم السلبية التي طرأت على المجتمع الواحاتي، وكذلك أهمية إعلاء قيم الولاء والإنتماء للمجتمع ونبذ التطرف والغلو في التفكير والاعتقاد، وتدعيم قيم الهوية المصرية الأصيلة.

وفى محافظة المنوفية،

استكملت أمانة مدينة منوف، إقامة سلسلة المعارض لبيع السلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، للمواطنين في قرية سنجرج، وشمل المعرض جميع مستلزمات الأسرة المصرية في مقدمتها السلع الغذائية والمفروشات وملابس العيد والأدوات المنزلية، وشهد المعرض إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بسبب أسعاره المنخفضة وجودة المعروضات، وفي سياق أخر، نظمت أمانة المرأة بالمدينة أيضا، ندوة تثقيفية لتوعية سيدات قرية طملاي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وحضر فيها عدد كبير من سيدات قرية دبركي بجانب سيدات طملاي.

وفى محافظة مطروح،

واصلت أمانة مركز الحمام، فى استقبال شكاوي المواطنين، لبحثها ووضع تصور لحلها، وتضمنت شكاوى أهالى قري البنجر، حول قطاع الاتصالات، وقامت الأمانة بإعداد مذكرة حول مطالب الأهالي، وبما تم من رصد المطالب لعرضها على أمانة الحزب بالمحافظة، ووضع حلول فورية لها تلبيتا لمطالب الاهالى بنطاق المركز.

وفى محافظة الإسماعيلية،

شاركت أمانة مركز فايد، فى حملة زراعة وتشجير عددًا كبيرًا من الطرق الفرعية والميادين بالوحدة المحلية بقرية فنارة، بالتعاون مع رئاسة مركز، يأتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وفى محافظة الغربية،

واصلت أمانة مركز السنطة، لليوم الثالث علي التوالي، من توفير عدد من السلع الغذائية المدعمة، ومن أبرزه منتج الأرز الأبيض الفاخر بالمعرض الدائم بـ14.50 الكيلو.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز المحلة، ندوة توعوية تحت عنوان "خليك أدها.. لا للإنتحار"، داخل فصول مدرسة المحلة الثانوية التجارية الصفا بنات، وتناولت مناقشة أسباب الإنتحار وكيفية وطرق العلاج منه ووسائل البعد عنه.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة مركز إهناسيا، إحتفالية لتكريم المدارس المشاركة والفائزة بالنسخة الثانية من مسابقة "أوائل الطلبة"، للمراحل التعليمية "إبتدائي، إعدادي، ثانوية"، على مستوى المركز، وشهدت النسخة الثانية من مسابقة اوائل الطلبة مشاركة 150 مدرسة على مستوى مركز إهناسيا، بواقع 91 مدرسة إبتدائية و51 مدرسة إعدادية و8 مدارس ثانوية، وفازت مدرسة إهناسيا الإبتدائية المشتركة (1) بالمركز الأول عن المرحلة الإعدادية، وفازت مدرسة قاي الإعدادية المشتركة بالمركز الأول، عن المرحلة الإعدادية، والتي فازت أيضًا على مستوى المحافظة لتنافس على مستوى الجمهورية، كما فازت مدرسة آل حلمي الثانوية المشتركة بقرية المماليك بالمركز الأول على مستوى إدارة إهناسيا التعليمية، عن المرحلة الثانوية، وفي نهاية الحفل، سلم شهادات التقدير والدروع والجوائز المالية للطلاب٨ الفائزين (الأوائل) ومسؤولي الإدارة التعليمية بإهناسيا من مديري المراحل والموجهين، والمشرفين من الإدارة على المسابقة.

وفي محافظة البحيرة،

أطلقت أمانة مركز إدكو، المسابقة الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وذلك فى المسجد الكبير بقرية 6 أكتوبر، وبمشاركة ما يزيد عن 700 متنافس من مختلف الأعمار السنية، والذين شاركوا في جميع مستويات المسابقة الخمس "جزء - ثلاثة أجزاء - ربع القرآن - نصف القرآن - القرآن كاملًا"، وأجريت المسابقة التمهيدية علي مدار 6 ساعات متواصلة تم تقييم جميع المشاركين في المسابقة في كافة المستويات، حيث سيتم تصعيد الفائزين في هذه المسابقة لتصفيات المرحلة التالية التي ستجرى منافساتها داخل المدينة بعد إنتهاء جميع المنافسات التمهيدية، هذا وسوف يتم منح جميع المشاركين في المسابقة في المرحلة التمهيدية شهادة تقدير بأسم الحزب.

وفي محافظة أسيوط،

عقدت أمانة الشباب بالمحافظة، دورة تدريبية، تحت عنوان "كن قائداً" وذلك لتأهيل الشباب للمناصب القيادية والعمل بروح الفريق لرفع كفاءة شباب الحزب بمنهج علمي منظم بحضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة وشباب الحزب،

كما نظمت أمانة مركز القوصية، ندوة تثقيفية، عن تيسير الزواج والحد من المهور، وذلك في مقر الأمانة، وتناولت المحاضرة، فوائد تيسير الزواج لأهل الزوجين وتعاليم الدين المحفز للزواج بأقل التكاليف والبعد عن المغالاة التي تكون عواقبها وخيمة على الطرفين.

كما تنظم أمانة المرأة بالمحافظة، إحتفالية، غدا الخميس، تحت شعار "التعليم من أجل القضاء على العنف"، وتتضمن معرضا لأعمال المتسابقين فى الرسم والشعر على مستوى المراكز، مع تكريم الفائزين.

وفي محافظة أسوان،

أطلقت أمانة مركز إدفو، قافلة طبية مجانية للكشف علي الأطفال، تحت شعار "أطفال أصحاء"، وشملت القافلة الكشف وإجراء التحاليل الطبية، وشهدت القافلة الطبية إقبالًا كبيرًا من الأهالي وذويهم.

كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات الأولي من المرحلة الثانية لمسابقة "أوائل الطلبة"، بين مدارس المرحلة الثانوية، والتي شهدت منافسات قوية بين صفوف الطلاب والطالبات، وأسفرت نتائج المسابقة كالأتي، فوز مدرسة أسوان الثانوية بنات بإدارة أسوان التعليمية بالمركز الأول، ومدرسة محمد صلاح الدين الباقر بإدارة نصر النوبة التعليمية بالمركز الثانى.

وفي محافظة الإسكندرية،

كرمت أمانة قسم العامرية أول، الطلبة المتفوقين بمدرسة "أبو عبيده بن الجراح"، ومدرسة "غيث جمعة الإبتدائية" بإدارة العامرية التعليمية؛ وذلك تشجيعًا لهم ودفعهم لمزيد من النجاح والتفوق، وفي سياق أخر، وزعت الامانة، عدد من سلات القمامة الحديدية بشوارع الحى، وذلك بحضور مدير إدارة الطرق بالحى، ومدير المتابعة بالحي.

كما نظمت أمانة الشباب بقسم الرمل ثانِ، ندوة توعوية وتثقيفية، تحت عنوان "لا للتنمر"، ضمن فاعليات مبادرة "تَجَمَّل بالأخلاق"، وذلك حرصًا من الأمانة للتواجد بين شباب القسم بهدف إعادة بناء الإنسان وتطوير المجتمع المصري، فى إطار رؤية «مصر 2030»، ودعمًا للجمهورية الجديدة.

كما أطلقت أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، مُبادرة "استخرج كارتك مجانًا"، وذلك بكافة أقسام المحافظة، عملًا على مساعدة حالات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتذليل الصعوبات التى تواجههم.