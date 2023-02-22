انت الان تتابع خبر فلسطين.. حصيلة العدوان الاسرائيلي على نابلس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، وصولا الى دوار الشهداء، لينقل جثمان كل شهيد إلى منطقته لمواراته الثرى.

وكانت فصائل العمل الوطني أعلنت الإضراب الشامل والحداد على أرواح الشهداء يوم غد الخميس.



وذكرت "وفا" أن "قوات الاحتلال شنت عدوانا على البلدة القديمة بمدينة نابلس، الأمر الذي أدى الى استشهاد 10 مواطنين واصابة 103 بينهم 7 في حالة حرجة".

وقررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الشعب الفلسطيني، وإدانة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

وأكدت حماس في بيان أن: "الشعب البطل لن يمرر هذه المجزرة دون رد، وسيثأر لدماء الشهداء الأبطال".